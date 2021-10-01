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Пятница, 1 октября, 2021
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Мумифицированные трупы нашли в подмосковном городе Одинцово

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Мумифицированные трупы нашли в подмосковном городе Одинцово

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На улице Садовой в городе Одинцово Московской области обнаружили мумифицированные трупы мужчины и женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Труп мужчины с отпиленными ступнями лежал в ящике на 13-м этаже жилого дома. В припаркованной недалеко «Газели» нашли мумию женщины, а также ампутированные ступни.

По предварительным данным, оба человека погибли около трёх месяцев назад. Это могут быть родители молодой пары, которая снимала квартиру в жилом доме. В жилище нашли ножовки, которыми, предположительно, и были ампутированы ступни одного из убитых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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