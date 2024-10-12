Может ли массовое озеленение Рязани перерасти в кампанейщину? 

Многие наши читатели знают, а некоторые, надеемся, помнят, что еще лет 35–40 назад Рязань считалась одним из лидеров центральной России по количеству зеленых насаждений на душу населения. С тех пор не один раз поменялась эпоха, общественный строй, уклад жизни и вместе сними принципы благоустройства городов.

Массовая высадка деревьев перестала быть приоритетом при создании комфортной среды во многих областных центрах. Саженцы постоянно дорожают, для создания и сохранения зеленого наряда на территории крупного города, естественно, нужны не только политическая воля, но и люди и соответствующее финансирование. Кроме того, многие семьи переселяются за город в поисках более уютного и экологичного образа жизни. Вполне логично, что проблема дефицита деревьев в крупном населенном пункте после такой миграции этих граждан волнует куда меньше.

Через три года здесь будет…

Но в больших городах остаются жить миллионы людей, и уровень озелененности окружающего пространства для них не менее важен. Другой вопрос — насколько это понимают руководители Рязани и области.

В начале октября в телеграм-канале губернатора Павла Малкова появился весьма показательный пост. Как сообщил глава региона, разработан план озеленения города, в первый этап вошли более 30 улиц в разных районах. В их числе улицы Свободы, Зубковой, Татарская, участки Московского шоссе и многие другие.

Для посадок используются растения, выращенные на территории области. Проект реализуется силами госучреждений, предприятий и организаций. Вслед за Рязанью озеленением займутся и другие муниципалитеты.

Руководитель области выразил уверенность в том, что в ближайшие три года «мы вместе снова сделаем Рязань зелёной и уютной».

В ожидании массовых посадок

Призыв губернатора быстро услышали в мэрии. Буквально несколько дней назад сайт горадминистрации отрапортовал о высадке 70 кленов на улице Свободы. Как сказали бы лет 40 назад, муниципальные чиновники взяли повышенные социалистические обязательства.

Как явствует из официального релиза, деревья будут высажены на трех десятках улиц в разных районах. В дополнение к губернаторскому перечню названы ул. Октябрьская, Костычева, Тимуровцев и Черновицкая.

Мэр Артемов пообещал проводить акции по озеленению города еженедельно в ходе весенних и осенних месячников. Анонсы этих событий будут публиковаться на сайте администрации города. В муниципалитете настолько впечатлились призывами Малкова и Артемова, что в новостной ленте уже упомянутого интернет-ресурса появилось сообщение, из которого явствует: «По воскресеньям в 11 часов у каждой рязанской семьи появится возможность посадить своё семейное дерево».

Энтузиазм с поправками

Конечно, бурный энтузиазм в деле благоустройства родного города достоин похвалы. Но к любой озеленительной кампании, вне зависимости от ее инициаторов, есть несколько принципиальных замечаний.

Во-первых, для успеха идеи необходимо высокое качество саженцев, 100% соблюдение технологии их посадки, в том числе нюансов, касающихся температурного режима. Далеко не все деревья можно сажать осенью, и капризы погоды могут внести серьезные коррективы в обнародованные планы.

Во-вторых, наряду с качеством важно и количество деревьев, закупленных в нашем случае на бюджетные деньги, иначе тезис про каждую семью будет явным лукавством.

Ну и в-третьих, сам эффект от масштабного озеленения может оказаться смехотворным, если за саженцами постоянно не будут следить специалисты из дирекции по благоустройству. Такой заботой саженцы окружены не всегда. Многие рязанцы, гуляющие по центральным улицам, могут лицезреть плоды подобной бесхозяйственности в виде засохших стволов.

Если перечисленные условия будут выполнены, то очередная кампания по озеленению Рязани не превратится в банальную кампанейщину.