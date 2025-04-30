Среда, 30 апреля, 2025
11.5 C
Рязань
Фото: vk.com/skopinskiiraion
Происшествия

Мотоциклисты-вандалы испортили покрытие стадиона в Рязанской области

Алексей Самохин

В посёлке Павелец вандалы на мотоциклах испортили искусственное покрытие стадиона. Об этом сообщила ВКонтакте администрация Скопинского района Рязанской области.

— На павелецком стадионе вновь отметились вандалы. Трибуны ломали и ранее, но теперь эти люди с неуёмной энергией проявляют фантазию: заезжают на мотоциклах на футбольное поле и портят искусственное покрытие, — говорится в сообщении.

Администрация обещает устранить повреждения, выражая надежду, что подобные действия не повторятся.

Реклама

— Ведь когда-нибудь нарушители должны понять, что наносят не только материальный ущерб, но и проявляют неуважение ко всем павельчанам, которые желают жить в красивом и благоустроенном посёлке, — пишет автор поста.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.