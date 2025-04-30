Мотоциклисты-вандалы испортили покрытие стадиона в Рязанской области

В посёлке Павелец вандалы на мотоциклах испортили искусственное покрытие стадиона. Об этом сообщила ВКонтакте администрация Скопинского района Рязанской области.

— На павелецком стадионе вновь отметились вандалы. Трибуны ломали и ранее, но теперь эти люди с неуёмной энергией проявляют фантазию: заезжают на мотоциклах на футбольное поле и портят искусственное покрытие, — говорится в сообщении.

Администрация обещает устранить повреждения, выражая надежду, что подобные действия не повторятся.

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— Ведь когда-нибудь нарушители должны понять, что наносят не только материальный ущерб, но и проявляют неуважение ко всем павельчанам, которые желают жить в красивом и благоустроенном посёлке, — пишет автор поста.