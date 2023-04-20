Мострансавто начало капитальный ремонт автостанций Лыткарино и Пушкино

На автостанциях АО «Мострансавто» в Пушкино и Лыткарине начался капитальный ремонт. На объектах планируют обновить инфраструктуру, чтобы сделать их современными и комфортными для жителей региона. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, программа реновации объектов транспортной инфраструктуры стартовала в соответствии с поручением губернатора Московской области. Проекты реализуются за счёт привлечения средств частных инвесторов.

«Наша задача — повысить качество пассажирских перевозок в Московской области. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва сейчас идёт обновление подвижного состава, а также модернизируются существующие автовокзалы и автостанции региона. После капремонта автостанций Лыткарино и Пушкино преобразятся, для пассажиров будут доступны дополнительные сервисы, а ожидание автобусов станет ещё более комфортным», — рассказала заместитель председателя Правительства Подмосковья Анна Кротова.

«Капитальный ремонт двух объектов мы завершим в третьем квартале этого года. Работы, которые сейчас начались на автостанциях, не повлияют на комфорт пассажиров, места посадки в автобусы не изменились. В этом году приведем в порядок еще автостанцию в Подольске и автовокзал в Ногинске, а также установим навесы „сухие ноги“ на ОРП у метро „Котельники“ и отстроим заново объект в Бронницах», — рассказал генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Кайгородов.

На автостанции в Лыткарино уже приступили к демонтажу аварийной кровли. В рамках капитального ремонта планируют заменить фасад, входные двери, обновить отделку помещений, обустроить зал ожидания, провести благоустройство прилегающей территории. На объекте в Пушкино сейчас ведутся работы по демонтажу отделки и перекрытий. Здесь также обновят фасад, заменят кровлю, выполнят ремонт внутренних помещений, благоустроят прилегающую территорию, обустроят зал ожидания с кофейней, а еще установят систему «Безопасный регион», электронное табло, разместят новую вывеску.

Автостанция в Лыткарино построена в 2004 году, ее среднесуточный пассажиропоток составляет около 2 тысяч человек. Автостанция в Пушкино была открыта в 2010 году, за сутки отсюда в среднем отправляются более 5,5 тысяч пассажиров.