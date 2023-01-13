Пятница, 13 января, 2023
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Москвичей предупредили о погодной аномалии на Крещение

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Гидрометцентре рассказали, что пик потепления в Москве придется на Крещение, когда должны трещать самые сильные январские морозы, написала КП.

По прогнозу специалистов, 18 и 19 января в столице ожидается до шести градусов тепла. Такая же температура будет и в крещенскую ночь.

Синоптики предположили, что с большой вероятностью будет побит температурный рекорд за 140 лет наблюдений.

Он был установлен в 2007 году, когда воздух прогрелся 18 января до 5,1 градуса тепла, а 19 января – до 6,3 градуса.

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