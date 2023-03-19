Москвичам рассказали о погоде 19 марта

Центр погоды «Фобос» сообщил, что в воскресенье москвичей ожидает переменная облачность без осадков и температура воздуха до плюс 5 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра, отметил, что синоптическая ситуация обусловлена западной периферией антициклона, что позволяет ждать погожего дня с температурой на 2-3 градуса выше дневной климатической нормы марта.

В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, а в Московской области от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 1-6 метров в секунду, а атмосферное давление слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.