Воскресенье, 19 марта, 2023
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Москвичам рассказали о погоде 19 марта

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Центр погоды «Фобос» сообщил, что в воскресенье москвичей ожидает переменная облачность без осадков и температура воздуха до плюс 5 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра, отметил, что синоптическая ситуация обусловлена западной периферией антициклона, что позволяет ждать погожего дня с температурой на 2-3 градуса выше дневной климатической нормы марта.

В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, а в Московской области от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 1-6 метров в секунду, а атмосферное давление слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.

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