Москвич совратил падчерицу, сел за руль и разбился в ДТП

Житель Москвы попал в больницу после аварии, в которую он попал вслед за тем, как совратил падчерицу, пишет МК.

Инцидент произошел вечером 2 февраля. По словам родственников 15-летней девочки, пьяный 41-летний мужчина, позвал ее в спальню, пока матери не было рядом.

Там злоумышленник совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая сразу же рассказала об этом маме, которая обратилась в полицию.

Мужчина, узнав о действиях жены, сел за руль машины и попал в ДТП.