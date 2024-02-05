Понедельник, 5 февраля, 2024
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Москвич совратил падчерицу, сел за руль и разбился в ДТП

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Житель Москвы попал в больницу после аварии, в которую он попал вслед за тем, как совратил падчерицу, пишет МК.

Инцидент произошел вечером 2 февраля. По словам родственников 15-летней девочки, пьяный 41-летний мужчина, позвал ее в спальню, пока матери не было рядом.

Там злоумышленник совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая сразу же рассказала об этом маме, которая обратилась в полицию.

Мужчина, узнав о действиях жены, сел за руль машины и попал в ДТП.

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