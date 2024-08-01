Четверг, 1 августа, 2024

Москвич пытался залезть в окно к возлюбленной и попал в реанимацию

Автор: 7info7

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Москве мужчина получил серьезные травмы, пытаясь проникнуть в квартиру к бывшей возлюбленной через окно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

33-летний мужчина приехал к бывшей девушке, чтобы помириться. В ходе разговора пара снова поссорилась, и женщина, заперевшись в квартире, не пустила его домой. В ответ на это экс-избранник решил залезть в квартиру через окно.

Пытаясь подняться на второй этаж по трубам, романтик сорвался и получил тяжелые травмы. Прибывшие на место медики доставили его в реанимацию, где врачи борются за его жизнь.

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