Москва и Санкт-Петербург обошли по популярности Сочи на майские праздники

Российские туристы предпочли провести майские праздники в Москве и Санкт-Петербурге, а популярность черноморских курортов по сравнению с прошлым годом снизилась, сообщили «Известиям» представители туротрасли.
Больше всего гостиничных услуг с 1 по 10 мая 2022 года россияне приобрели в московском регионе и Санкт-Петербурге, а Сочи оказался лишь на третьем месте, рассказали «Известиям» эксперты ресурса «Чек Индекс» (сервис обрабатывает данных с более чем 1,1 млн онлайн-касс).
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что в прошлом году на майские праздники количество туристов в Краснодарском крае превысило число гостей Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых. Но в этом году ситуация противоположная.
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