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Понедельник, 21 марта, 2022

Московский суд приговорил мать, выбросившую младенца в мусоропровод, к двух годам колонии

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Московский суд приговорил мать, выбросившую младенца в мусоропровод, к двух годам колонии

Александр Ильин
Фото: Столичная прокуратура

21 марта Черемушкинский районный суд Москвы приговорил 37-летнюю местную жительницу Наталью Стручкову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. 

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Осужденная полностью признала свою вину в совершенном преступлении. 

9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре Москвы женщина родила жизнеспособную девочку. После Стручкова завернула младенца в тряпку, положила в пакет и выбросила ребенка в мусоропровод между 3 и 4 этажами. 

Девочку удалось спасти благодаря жильцам дома, которые нашли новорожденную и вызвали медиков.

Видео: Столичная прокуратура

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