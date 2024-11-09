Московская лаборатория признала вонючую рязанскую воду некачественной

Независимая московская лаборатория МГУЛАБ провела исследование водопроводной воды из Рязани. О результатах проверки сообщило сообщество «Дышим чистым».
Пробы воды отобраны 31 октября жителями Дашково-Песочни в ЖК «Рокоссовский» и на улице Зубковой. В этот день рязанцы жаловались на резкий неприятный запах от водопроводной воды.
Затем, за счёт обычных граждан, пробы направили в независимую лабораторию. Результат оказался неприятным.
Эксперты сделали заключение, что употребление такой воды в пищу может оказать негативное влияние на здоровье человека.