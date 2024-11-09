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Московская лаборатория признала вонючую рязанскую воду некачественной

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Алексей Самохин
Фото: Pxhere

Независимая московская лаборатория МГУЛАБ провела исследование водопроводной воды из Рязани. О результатах проверки сообщило сообщество «Дышим чистым».

Пробы воды отобраны 31 октября жителями Дашково-Песочни в ЖК «Рокоссовский» и на улице Зубковой. В этот день рязанцы жаловались на резкий неприятный запах от водопроводной воды.

Затем, за счёт обычных граждан, пробы направили в независимую лабораторию. Результат оказался неприятным.

— Вода по ряду показателей не соответствует действующим нормативам. Обнаружены превышения марганца, алюминия, нитрит ионов, натрия, фторидов, нефтепродуктов и некоторых других, — говорится в сообщении «Дышим чистым».

Эксперты сделали заключение, что употребление такой воды в пищу может оказать негативное влияние на здоровье человека.

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