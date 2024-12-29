2025 год, по всей видимости, станет очень запоминающимся в мировой истории годом. Эксперты в сфере эзотерики делают громкие прогнозы и предупреждают: люди столкнутся с мощнейшими преобразованиями, на пути нас ждут яркие, меняющие ход истории события.

Астролог Оксана Воронина в интервью изданию «Новый очаг» рассказывает: именно на 2025 год придётся так называемая «смена времён». Её гарантируют три знаковых перехода «медленных планет» в новые знаки. Всё дело в том, что Нептун, Уран и Сатурн перейдут в знаки Овна и Близнецов.

Нептун и Уран считаются высшими планетами из-за своего протяжённого цикла. Их цикл длится 165 лет и 84 года соответственно. Воронина обращает внимание: планеты эти связаны с коллективными идеями, программами, общечеловеческими задачами. Смело можно сказать, что именно они определяют судьбу каждого поколения людей.

В 2025 году в Овна перейдут Нептун и Сатурн. Овен — это символ обновления, так как именно с него начинается зодиакальный круг. Переход планет в этот знак даст людям возможность и силы взглянуть в лицо своим страхам, отказаться от старого и сделать шаг к обновлению. Появится потребность в поиске справедливости и правды. Но, как и полагается, у каждого они будут свои.

Кстати, Нептун в Овне в историческом контексте всегда сулил для России мощные преобразования. Например, тогда, когда планетой управлял этот знак, Пётр I запустил реформы, которые кардинально поменяли жизнь в нашей стране. Сатурн в Овне тоже ознаменовал важные исторические события. Например, когда Нептун и Сатурн вместе шли по Овну, был заложен и построен Санкт-Петербург. Последний такой проход вновь принёс России мощные трансформации, среди них — отмена крепостного права.