Мощнейшая магнитная буря ожидается 10 октября

Мощная солнечная вспышка класса X1.8, произошедшая на Солнце, выбросила рекордно большое облако плазмы, которое уже сегодня достигнет Земли, сообщает РИА Новости.

По словам Сергея Богачёва, руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, уклониться от этого воздействия нашей планете не удастся, в ближайшие два дня ожидаются сильные магнитные бури.

Вспышка сопровождалась выбросом плазмы с исключительно высокой скоростью, которая, по расчётам учёных, достигнет Земли в середине дня. В отличие от недавней вспышки уровня X9.1, которая лишь частично затронула планету, нынешнее облако обладает значительно большими размерами, что создаёт серьёзную угрозу.

По словам Богачёва, структура плазменного облака крайне неоднородна, при неблагоприятном развитии событий магнитные бури могут достичь самого высокого пятого уровня, как это было в мае 2024 года. Наиболее вероятный сценарий предполагает бури четвёртого уровня, которые могут продолжаться до двух суток.

Есть вероятность, что плазменный поток начнёт воздействовать на Землю уже с 11 часов по московскому времени.