Мошенники запугивают россиян поддельными письмами от Росфинмониторинга

В России зафиксирован новый способ мошенничества: злоумышленники рассылают фальшивые письма от имени Росфинмониторинга. В этих сообщениях гражданам сообщается о якобы имеющихся подозрениях в их участии в финансировании преступной деятельности. Об этом предупредила киберполиция, сообщает «Лента.ру».

Мошенники используют поддельные уведомления, чтобы запугать людей и выманить у них личные данные. Получив эти сведения, злоумышленники могут нанести финансовый ущерб пострадавшим.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что не отправляют подобные письма гражданам и призвали быть бдительными.