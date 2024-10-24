Четверг, 24 октября, 2024
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Мошенники запугивают россиян поддельными письмами от Росфинмониторинга

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Алексей Самохин
Создано с помощью ИИ

В России зафиксирован новый способ мошенничества: злоумышленники рассылают фальшивые письма от имени Росфинмониторинга. В этих сообщениях гражданам сообщается о якобы имеющихся подозрениях в их участии в финансировании преступной деятельности. Об этом предупредила киберполиция, сообщает «Лента.ру».

Мошенники используют поддельные уведомления, чтобы запугать людей и выманить у них личные данные. Получив эти сведения, злоумышленники могут нанести финансовый ущерб пострадавшим.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что не отправляют подобные письма гражданам и призвали быть бдительными.

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