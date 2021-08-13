Мошенники украли у рязанки свыше 4 млн рублей

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Телефонные мошенники украли свыше 4 млн рублей у рязанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По словам пенсионерки, мошенники звонили ей с разных номеров и представились полицейскими из Москвы и Рязани, сотрудниками центрального банка России. Злоумышленники рассказали, что некий мужчина выдает себя за ее племянника. Якобы, неизвестный имеет доверенность на распоряжение ее денежных средств, которые хранятся на банковских счетах.

Злоумышленники предложили женщине обезопасить сбережения с помощью перевода средств на определенные банковские счета. Вслед за личными сбережениями пенсионерка отправила мошенникам и деньги, полученные в кредит. В общей сложности рязанка перевела свыше 4 млн рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).