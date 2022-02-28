Мошенники стали красть деньги под предлогом сбережения средств от санкций

Мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России, связанных с военной операцией на Украине. Злоумышленники также заявляют, что они помогут спасти средства после отключения РФ от системы международных переводов SWIFT. Об этом «Известиям» рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. На самом деле преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета.

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Евгения Лазарева настоятельно рекомендует гражданам сохранять спокойствие, бдительность и здравый смысл. Ни в коем случае нельзя поддаваться на подобные провокации — это грозит серьезными потерями и ущербом, подчеркнула эксперт.

Перевести деньги на «безопасный счет» для защиты сбережений от санкций предлагают не только по телефону, но и в соцсетях, рассказал «Известиям» начальник отдела ИБ «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

Масштабные санкции против российского финсектора Запад ввел в конце февраля в связи с обострением геополитической ситуации на Украине и в Донбассе. 22 февраля Великобритания ввела ограничения для пяти российских кредитных организаций, в том числе для ПСБ, приложение которого исчезло из Apple Store и Google Pay. Наиболее серьезные санкции введены против ВТБ: теперь его клиенты не смогут использовать карты Visa и Mastercard за рубежом. Под те или иные ограничения также попали «Сбер», «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, Газпромбанк, РСХБ, МКБ, «Альфа». Также ЕС объявил, что российские банки, уже попавшие под санкции, будут отключены от SWIFT, однако конкретные названия кредитных организаций не назвали.

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Подробнее — в эксклюзивном материале «‎Известий»: «Разводной канал: мошенники крадут деньги, обещая спасти их от санкций»