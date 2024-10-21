Мошенники рассылают поддельные квитанции ЖКХ: как не стать жертвой аферы

Мошенники начали рассылать поддельные квитанции на оплату коммунальных услуг россиянам, пытаясь заставить людей перечислить деньги на свои счета. Адвокат Александр Зорин в интервью aif.ru рассказал о признаках, по которым можно отличить фальшивые квитанции от настоящих.
Основной расчет мошенников заключается в том, что человек, не заметив подвоха, оплатит квитанцию, думая, что она настоящая. Поэтому важно знать, как отличить подделку.
Как сообщили «Известия», такие поддельные квитанции начали распространяться среди жителей Подмосковья, но схема уже распространилась и на другие регионы.
Евгения Лазарева, руководитель проекта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка», подтвердила, что эта мошенническая схема действительно действует не только в Подмосковье.
Еще один опасный аспект заключается в QR-кодах, которые могут быть напечатаны на фальшивых квитанциях. При сканировании таких кодов человек может перейти по ссылке и загрузить вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к банковским приложениям и «Госуслугам». В результате человек может не только перечислить деньги мошенникам, но и потерять все свои сбережения.