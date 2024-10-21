Мошенники рассылают поддельные квитанции ЖКХ: как не стать жертвой аферы

Мошенники начали рассылать поддельные квитанции на оплату коммунальных услуг россиянам, пытаясь заставить людей перечислить деньги на свои счета. Адвокат Александр Зорин в интервью aif.ru рассказал о признаках, по которым можно отличить фальшивые квитанции от настоящих.

Основной расчет мошенников заключается в том, что человек, не заметив подвоха, оплатит квитанцию, думая, что она настоящая. Поэтому важно знать, как отличить подделку.

«Настоящая квитанция всегда содержит полные данные о собственнике квартиры или ответственном квартиросъемщике — его фамилию, имя, отчество, — пояснил Зорин. — Мошенники обычно не располагают такой информацией и указывают только общий статус, например, „плательщик“. Также в настоящих квитанциях есть уникальный персональный код плательщика, с помощью которого можно оплатить услуги ЖКХ через терминал. Код, указанный на поддельной квитанции, не будет совпадать с реальным. Достаточно сравнить его с кодом, который был указан в предыдущих квитанциях».

Как сообщили «Известия», такие поддельные квитанции начали распространяться среди жителей Подмосковья, но схема уже распространилась и на другие регионы.

Евгения Лазарева, руководитель проекта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка», подтвердила, что эта мошенническая схема действительно действует не только в Подмосковье.

«Человек находит в своем почтовом ящике документ, внешне очень похожий на настоящую квитанцию на оплату ЖКХ. Он оплачивает эти „услуги“, а затем получает настоящую квитанцию, или мошенники воруют ее, и через месяц приходит долговая квитанция от управляющей компании», — пояснила Лазарева.

Еще один опасный аспект заключается в QR-кодах, которые могут быть напечатаны на фальшивых квитанциях. При сканировании таких кодов человек может перейти по ссылке и загрузить вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к банковским приложениям и «Госуслугам». В результате человек может не только перечислить деньги мошенникам, но и потерять все свои сбережения.