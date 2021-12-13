По данным специалистов по информационной безопасности из компании Infosecurity, за первую неделю декабря в Сети появилось более двух десятков мошеннических сайтов, которые предлагают приобрести подарочную карту «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и «Л’Этуаль» со скидкой 50%, но на самом деле похищают деньги россиян.
Фишинговые ресурсы традиционно появляются в предновогодний период, но сейчас активность злоумышленников особенно высока, указал руководитель отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско. То количество мошеннических сайтов, которые исследователи обнаружили в начале декабря, обычно появляется за весь месяц, если речь не о предпраздничных периодах.
Он отметил, что одна из главных причин увеличения числа вредоносных сайтов — в росте числа предложений мошеннических сайтов «под ключ».
В пресс-службе Х5 Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отметили, что активно ведут борьбу с мошенничеством от имени своих брендов в целом и с использованием карт лояльности в частности.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Скидок.net: мошенники атаковали клиентов «Пятерочки» и «Ленты»