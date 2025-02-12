Мошенники активизировались ко Дню всех влюбленных: как не стать жертвой

Ко Дню святого Валентина мошенники активно используют новые схемы обмана, предупреждает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Вот основные способы, которыми они пользуются:

1. Фальшивые сайты доставки цветов и подарков

Мошенники создают поддельные сайты, предлагающие эксклюзивные букеты и подарки. Заманивают покупателей скидками и просят 100% предоплату. Обещают прислать фото готового букета, но после оплаты блокируют жертву и исчезают.

Совет: Покупайте цветы и подарки только на проверенных сайтах или у официальных продавцов.

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2. Брендовые ловушки

Жертва получает письмо с выгодными скидками якобы от известного бренда. В письме содержится фишинговая ссылка, ведущая на поддельный сайт. Для оформления покупки предлагают ввести личные данные, банковские реквизиты или СМС-код.

Совет: Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите личные данные на сомнительных сайтах.

3. Цветы от тайного поклонника

Жертва получает цветы или подарок от анонимного отправителя. Затем ей звонит якобы менеджер компании доставки и просит назвать СМС-код для подтверждения получения заказа. Таким образом мошенники получают доступ к онлайн-банку или личному кабинету на «Госуслугах».

Совет: Никогда не сообщайте код из СМС-уведомлений третьим лицам.

Как защититься от мошенников?

Совершайте покупки только на проверенных сайтах.

Не доверяйте слишком заманчивым предложениям.

Не вводите личные данные на сомнительных ресурсах.

Не переходите по подозрительным ссылкам.

Никому не сообщайте коды из СМС-уведомлений.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам испортить ваш праздник!