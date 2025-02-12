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Изображение от freepik
Общество

Мошенники активизировались ко Дню всех влюбленных: как не стать жертвой

Алексей Самохин

Ко Дню святого Валентина мошенники активно используют новые схемы обмана, предупреждает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Вот основные способы, которыми они пользуются:

1. Фальшивые сайты доставки цветов и подарков

Мошенники создают поддельные сайты, предлагающие эксклюзивные букеты и подарки. Заманивают покупателей скидками и просят 100% предоплату. Обещают прислать фото готового букета, но после оплаты блокируют жертву и исчезают.

Совет: Покупайте цветы и подарки только на проверенных сайтах или у официальных продавцов.

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2. Брендовые ловушки

Жертва получает письмо с выгодными скидками якобы от известного бренда. В письме содержится фишинговая ссылка, ведущая на поддельный сайт. Для оформления покупки предлагают ввести личные данные, банковские реквизиты или СМС-код.

Совет: Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите личные данные на сомнительных сайтах.

3. Цветы от тайного поклонника

Жертва получает цветы или подарок от анонимного отправителя. Затем ей звонит якобы менеджер компании доставки и просит назвать СМС-код для подтверждения получения заказа. Таким образом мошенники получают доступ к онлайн-банку или личному кабинету на «Госуслугах».

Совет: Никогда не сообщайте код из СМС-уведомлений третьим лицам.

Как защититься от мошенников?

  • Совершайте покупки только на проверенных сайтах.
  • Не доверяйте слишком заманчивым предложениям.
  • Не вводите личные данные на сомнительных ресурсах.
  • Не переходите по подозрительным ссылкам.
  • Никому не сообщайте коды из СМС-уведомлений.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам испортить ваш праздник!

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