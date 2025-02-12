Мошенники активизировались ко Дню всех влюбленных: как не стать жертвой

Ко Дню святого Валентина мошенники активно используют новые схемы обмана, предупреждает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Вот основные способы, которыми они пользуются:
1. Фальшивые сайты доставки цветов и подарков
Мошенники создают поддельные сайты, предлагающие эксклюзивные букеты и подарки. Заманивают покупателей скидками и просят 100% предоплату. Обещают прислать фото готового букета, но после оплаты блокируют жертву и исчезают.
Совет: Покупайте цветы и подарки только на проверенных сайтах или у официальных продавцов.
2. Брендовые ловушки
Жертва получает письмо с выгодными скидками якобы от известного бренда. В письме содержится фишинговая ссылка, ведущая на поддельный сайт. Для оформления покупки предлагают ввести личные данные, банковские реквизиты или СМС-код.
Совет: Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите личные данные на сомнительных сайтах.
3. Цветы от тайного поклонника
Жертва получает цветы или подарок от анонимного отправителя. Затем ей звонит якобы менеджер компании доставки и просит назвать СМС-код для подтверждения получения заказа. Таким образом мошенники получают доступ к онлайн-банку или личному кабинету на «Госуслугах».
Совет: Никогда не сообщайте код из СМС-уведомлений третьим лицам.
Как защититься от мошенников?
- Совершайте покупки только на проверенных сайтах.
- Не доверяйте слишком заманчивым предложениям.
- Не вводите личные данные на сомнительных ресурсах.
- Не переходите по подозрительным ссылкам.
- Никому не сообщайте коды из СМС-уведомлений.
Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам испортить ваш праздник!