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Понедельник, 7 июня, 2021
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Мошенник обманул рязанца, продав заблокированный аккаунт сетевой игры

7info
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Сотрудники полиции нашли подозреваемого, обманувшего 32-летнего жителя города Рыбное на 25 тысяч рублей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчина решил купить усовершенствованный аккаунт для сетевой игры. Продавца рыбновец нашёл в интернете, после недолгой переписки мужчина перевёл деньги. Когда выяснилось, что аккаунт заблокирован, продавец перестал выходить на связь. 

Обманутый рязанец обратился в полицию. Оперативники выяснили, что к мошенничеству причастен 20-летний житель города Санкт-Петербурга. Подозреваемого нашли и задержали.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.159 УК РФ, виновному грозит до 5 лет лишения свободы.

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