Николо-Бавыкинский монастырь в Сараевском районе помогают восстанавливать добровольцы из Африки.

Семеро молодых людей из Бурунди, Кении, Камеруна, Мадагаскара, Уганды и других стран Африки приехали в Россию в мае. О монастыре, пишут «Рязанские ведомости», волонтеры узнали в русско-китайском культурном центре «Жар-птица», который участвует в помощи российским храмам.

Уже на протяжении пяти дней добровольцы помогают в восстановлении монастыря. Как рассказал настоятель игумен Павел Удовенко, им предложили поучаствовать в уборке территории монастырского кладбища. Там молодые люди скосили траву, выкорчевали пни и кустарники, собрали мусор и сделали деревянную ограду.

Отмечается, что все волонтеры были крещены греческими священниками в православии и планируют поступать в духовные семинарии в России.