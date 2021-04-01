Момент жесткой аварии с участием блогера Эдварда Билла попал на видео

В четверг, 1 апреля, на Смоленской площади в Москве произошла крупная авария. В результате сильно пострадала одна женщина. Об этом сообщает Mash.

По предварительной информации, виновник произошедшего — 38-летний мужчина на «Митсубиси Аутлендер». Он объезжал яму и создал аварийную ситуацию, от которой пытался уйти блогер Эдвард Билл на «Ауди RS6». Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Свидетелю произошедшего, который догнал его, он ответил, что не собирается возвращаться назад.

В «Фольксвагене», которая также участвовала в аварии, находилась девушка. В результате столкновения ее сильно зажало в автомобиле. Когда пострадавшую удалось вытащить, то у нее обнаружили открытый перелом голени. Женщину госпитализировали. Сначала сообщалось о ее смерти, однако после стало известно, что она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным Mash, в аварии участвовали еще и две машины известного блогера. Одной из них управлял сам Эдвард Билл.