Момент смертельного ДТП в Тверской области, где 28-летняя девушка врезалась в грузовик, попал на видео

В Сети появилось видео смертельного ДТП в городе Вышний Волочёк в Тверской области, где 28-летняя девушка на “Ладе” врезалась на встречке в грузовик “Ивеко”. Ролик опубликован в группе ВКонтакте “Вышний Волочёк — говорим и показываем”.

Смертельная авария случилась днём во вторник, 16 ноября. Пока в ГИБДД не знают, по какой причине погибшая решила выехать на встречную полосу.

Установлено, что водитель грузового автомобиля был трезв. В ДТП он не пострадал.

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