Молодым рязанским учителям и врачам предоставят земельные участки под жилищное строительство.

О разработке проекта закона сообщил в своём Telegram канале Павел Малков по итогам заседания правительства Рязанской области. По словам врио главы региона, проект рассмотрят на заседании правительства и внесут в областную думу в ближайшее время.

Также на заседании обсудили вопросы, о которых Павел Малков говорил с жителями Рязанской области.

Региональному минфину поручено выделить средства для ремонта Пехлецкой школы в Кораблинском районе, а местной администрации — организовать работы сразу после получения финансирования.

Также администрации Кораблинского района выделят кредит из бюджета на реконструкцию сетей газо- и теплоснабжения Ключанской школы. Работы там необходимо завершить до начала отопительного сезона.