Молодым людям тяжело найти друзей на работе

Офисная дружба уходит в прошлое: среди тех, кому за 30, 44% нашли друзей на работе, а среди зумеров — только 21%, сообщает Telegram-канал «Газета».

Молодые специалисты высоко ценят гибкость и комфорт удаленной работы, однако сталкиваются с негативными последствиями для социальной жизни. Отсутствие живого общения с коллегами приводит к одиночеству и затрудняет взаимодействие внутри команды.

Несмотря на кажущийся комфорт, работа из дома часто приводит к размыванию границ между личной жизнью и работой. В результате молодые специалисты не получают должного отдыха, что негативно сказывается на их психологическом состоянии.

Зумеры не стремятся проводить большую часть времени в офисе, как это делали предыдущие поколения. Они ищут другие способы самореализации и общения, и компаниям придется учитывать эти тенденции при формировании корпоративной культуры.