Молодые семьи могут получить компенсацию за аренду жилья в Рязанской области

В Рязанской области молодые семьи с детьми могут получить компенсацию затрат на аренду жилья. Об этом сообщает администрация города.

Кто имеет право на эту поддержку? Семьи, где хотя бы один супруг или единственный родитель младше 35 лет. Ещё одно условие: ребёнок родился после 1 января 2025 года. Важно также, чтобы свидетельство о рождении малыша было получено именно в нашей области.

Размер компенсации составит 50% от стоимости аренды при появлении первенца и целых 75%, если родится второй или последующий ребёнок. Выплаты будут предоставляться до тех пор, пока младшему малышу не исполнится 3 года.

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Подробнее о программе и условиях получения компенсации можно узнать в Министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области