Молодожены зарегистрировали брак спустя десять лет после знакомства

В Рязани зарегистрировали брак любители бани Анатолий и Наталья. Их историю любви рассказывает начальница рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

Анатолий и Наталья познакомились на дне рождения общей знакомой десять лет назад. Когда Анатолий сделал ремонт в новой квартире, он пригласил туда Наталью. Весь дом был украшен лепестками роз.

Косметический ремонт в этой квартире стал первой проверкой на прочность их отношений. Прочность браку, как известно, придают семейные традиции.

Главной традицией молодоженов стал совместный поход в баню. Анатолий и Наталья собирают травы для чая, который пьют из самовара на дровах в бане.

Поздравляем Анатолия и Наталью с созданием семьи. Желаем им счастливой совместной жизни, наполненной любовью.