Пятница, 8 ноября, 2024
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Молодой вологжанин невольно стал убийцей собаки: подробности

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В Вологде молодой водитель устроил аварию, в которой пострадала женщина и погибла ее собака, пишет «Вологда-поиск» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

ДТП произошло вечером в четверг около 19 часов 35 минут на улице Щетинина. По данным полиции, 18-летний вологжанин сбил пешехода на нерегулируемом переходе.

«В результате ДТП женщина получила травмы, госпитализирована», – уточнили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

По словам очевидцев, собака была на поводке. Ее доставили в клинику, однако привезли туда уже без признаков жизни.

С мужем пострадавшей связались и передали ему печальные новости.

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