Молодой вологжанин невольно стал убийцей собаки: подробности

В Вологде молодой водитель устроил аварию, в которой пострадала женщина и погибла ее собака, пишет « Вологда-поиск » со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

ДТП произошло вечером в четверг около 19 часов 35 минут на улице Щетинина. По данным полиции, 18-летний вологжанин сбил пешехода на нерегулируемом переходе.

«В результате ДТП женщина получила травмы, госпитализирована», – уточнили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

По словам очевидцев, собака была на поводке. Ее доставили в клинику, однако привезли туда уже без признаков жизни.

С мужем пострадавшей связались и передали ему печальные новости.