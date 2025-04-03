Молодёжка ХК «Рязань-ВДВ» вышла в 1/4 плей-офф

МХК «Рязань-ВДВ» 2 апреля в Нововоронеже (Воронежская область) провёл третий матч 1/8 финала Кубка регионов НМХЛ с местным ХК «Протон». Об этом сообщает минспорт Рязанской области.

В первых двух матчах, которые состоялись в Рязани, две уверенные победы одержали рязанцы — 6:1 и 5:2.

Третья встреча, прошла в Нововоронеже. Основное время встречи завершилось вничью — 4:4. Овертайм победителя не выявил. Судьбу матча решили буллиты. Рязанцы реализовали три попытки (Данила Данилов, Даниил Балдаев, Александр Волохов), ХК «Протон» — две.

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В итоге МХК «Рязань-ВДВ» выиграл третий матч серии по буллитам — 5:4, а с ним и всю серию 1/8 финала со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал.