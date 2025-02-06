Молодежный профориентационный форум прошел при поддержке Рязанской НПК

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») учащиеся «Роснефть-классов» школы № 43 организовали молодежный профориентационный форум «Время твоих возможностей». В мероприятии приняли участие более 60 девятиклассников из разных школ города. В течение дня ребята встречались с экспертами, представителями бизнес-сообщества и преподавателями Рязанского государственного радиотехнического университета — вуза-партнера Рязанской НПК. Также школьники посетили мастер-классы и приняли участие в дискуссиях.

Форум был направлен на популяризацию обучения в технологических классах, помог старшеклассникам оценить свои способности, определиться с будущей профессией и найти новых друзей.

В рамках форума учащиеся «Роснефть-классов» поделились с гостями советами по достижению успеха и сразились в интеллектуальном турнире. Вместе с молодыми специалистами и сотрудниками Рязанской НПК школьники совершили «путешествие» по нефтегазовой отрасли на открытом уроке «Я б в нефтяники пошел. Пусть меня научат!».

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На деловой игре «Мой выбор» участники научились составлять резюме, проходить собеседование и распределяться на будущую работу. Форум стал очередным совместным мероприятием Рязанской НПК и школы № 43, направленным на профессиональную ориентацию рязанских школьников.

РНПК уделяет большое внимание подготовке кадрового резерва, предоставляя молодежи возможность получить образование и трудоустроиться на заводе без необходимости переезда в другой регион. Завод ведет подготовку специалистов в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа — колледж/вуз — предприятие» и Федерального проекта «Профессионалитет».

«Роснефть-класс» в Рязани был открыт в 2016 году и стал первой ступенью корпоративной образовательной системы. В 2024 году в школе № 43 набран уже девятый специализированный класс. Высшее образование выпускники получают на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» Рязанского государственного радиотехнического университета, открытой в 2011 году при поддержке нефтезавода. Помимо этого, Рязанская НПК реализует образовательные проекты совместно с Рязанским колледжем электроники и Касимовским нефтегазовым колледжем.

Обучение школьников и студентов проходит под руководством специалистов предприятия. Молодежь знакомится с профессиями нефтегазовой отрасли, деятельностью компании «Роснефть» и Рязанской НПК, а также с корпоративными ценностями и этическими принципами. Школьники регулярно посещают профориентационные экскурсии по заводу и участвуют в корпоративных мероприятиях.

На сегодняшний день более 170 выпускников «Роснефть-классов» продолжают обучение в профильных вузах России, причем свыше 50% из них выбрали нефтехимическое направление. За последние три года в Рязанскую НПК трудоустроено более 150 выпускников.

Рязанская НПК активно сотрудничает с 15 вузами и 10 колледжами страны и региона, продолжая расширять партнерскую сеть. Заводу необходим постоянный приток энергичных и целеустремленных молодых специалистов, поэтому предприятие совместно с учебными заведениями организует профориентационные мероприятия, а также все виды практик для студентов. Уже на последних курсах обучения многие студенты становятся сотрудниками завода.

Для молодых специалистов в Рязанской НПК разработана трехлетняя индивидуальная программа развития компетенций. Предприятие уделяет особое внимание формированию и развитию нового поколения профессионалов нефтяной отрасли.