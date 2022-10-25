Молодежь Среднерусского региона представила стартап-проекты на региональном Демо-дне Сбера

В Московской области состоялся региональный Демо-день молодёжных акселераторов Сбера, программ развития предпринимательских талантов среди школьников и студентов. В 2022 году участие в программах развития предпринимательских талантов приняли около четырёх тысяч школьников и студентов Среднерусского региона. В течение нескольких месяцев они изучали основы ведения бизнеса и создавали собственные проекты. Лучшие из них — 16 стартап-команд представили свои разработки членам экспертной комиссии. Проекты участников были направлены на решение вопросов здравоохранения, социальных вопросов, вопросов благоустройства городов. Оценивали проекты представили региональных органов власти, образовательных организаций, инвесторы, топ-менеджеры российских компаний.

Помимо молодежных команд на региональном Демо-дне также выступили 24 самых сильных проекта в области искусственного интеллекта. Они были представлены в рамках реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект», Национальным Центром компетенций которого является Сбербанк. Проекты уже получили гранты Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) и выступали вне конкурса.

По итогам выступлений экспертное жюри отметило следующие проекты молодежных программ, они будут претендовать на участие на суперфинале в Москве:

1. Keepfood – приложение с рекомендательной системой выбора блюд для приготовления

2. iSMART – онлайн-тренажер, помогающий повысить мотивацию к обучению

3. SnackSack – сервис для эффективной реализации товаров с заканчивающимся сроком годности

4.WellPass – гибкий конструктор социальных проектов для сотрудников

Проекты всех участников пройдут экспертизу и будут рассматриваться на предмет инвестиционной поддержки партнерами акселераторов, а также получат помощь в продвижении своих разработок от Сбера.

Кирилл Брель, вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк:

– Миссия Сбера – способствовать развитию предпринимательской культуры и поддерживать инициативы молодого поколения. Я был приятно удивлен высоким уровнем проработки проектов, которые были представлены сегодня на суд жюри. Искренне надеюсь, что лучшие из них получат поддержку наших партнеров и в будущем внесут ощутимый вклад в развитие регионов нашей страны.

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