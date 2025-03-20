Молодая мама из Рязанской области выиграла в лотерею 643 143 рубля

Ольга Казакова* из Рязанской области начала участвовать в государственной лотерее «Проще, чем дважды два» по совету мужа. И спустя полгода удача улыбнулась ей – после розыгрыша 276624-го тиража на телефон неожиданно пришло СМС-уведомление от «Столото». Так Ольга узнала, что стала обладательницей выигрыша в 643 143 рубля.
О своих впечатлениях и интересных деталях победительница рассказала в интервью во время оформления выигрыша в лотерейном центре «Столото» в Москве.
Сейчас Ольга находится в отпуске по уходу за ребёнком, а раньше работала администратором в сфере медицины. Выигранные деньги она планирует направить на завершение ремонта в квартире.
*Фото публикуется с разрешения победительницы.