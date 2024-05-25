Суббота, 25 мая, 2024

«Мою кровать исследовали 15 магов и колдунов»: Эвелина Блёданс рассказала об интересе к эзотерике

Автор: 7info

Опубликовано

Уже в это воскресенье в 23:10 телеканал ТНТ представит свежий выпуск «Шоу Воли» (16+). В начале эфира зрителей ждёт выступление танцевальной команды DS Crew.

Первой гостьей шоу станет актриса и ведущая передачи «Человек-невидимка» на ТВ-3 Эвелина Блёданс. В студии она расскажет, что уже давно интересуется мистикой и эзотерикой.

«Я всегда была увлечена этой темой. В детстве у меня были перепечатанные гороскопы, и я ходила к бабкам-ведуньям. На ТНТ я даже становилась подопытным кроликом в «Битве экстрасенсов». Даже мою кровать исследовали 15 магов и колдунов», — говорит Эвелина.

По словам телеведущей, с помощью таких манипуляций экстрасенсы пытались найти «тайны и пороки» известных людей.

В студии также появится сын Эвелины Блёданс — Семён. Мальчик обменяется подарками с Павлом Волей, а его мама расскажет о своём благотворительном центре «#МыВсеРазные», где Семён тоже задействован.

«Мою кровать исследовали 15 магов и колдунов»: Эвелина Блёданс рассказала об интересе к эзотерике

В этот вечер в уютной студии также побывают популярные блогеры Слава Бустер и Дилара Зинатуллина, у которых на двоих более 30 миллионов подписчиков. Павел Воля не упустит шанс узнать, как можно заработать целое состояние, просто играя в компьютерные игры. Даже проведёт урок для ведущего. Кроме того, влюблённые расскажут о самых безумных свиданиях, которые они снимали на камеру.

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