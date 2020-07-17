Рязанцев призывают проголосовать за туристический кластер «Паустовский»

С 16 июня по 23 июля проходит Всероссийский конкурс АСИ на создание эколого-туристских кластеров. Центром развития туризма Рязанской области заявлен проект создания эколого-туристского кластера «Паустовский». Туда планируют включить две природные территории – Национальный парк «Мещёрский» и Заказник «Солотчинский парк».

Всего на конкурс представлено 115 заявок из 68 регионов страны.

Сейчас проходит народное голосование, которое показывает заинтересованность жителей региона в проекте. Поэтому важен голос каждого, кто хочет, чтобы в Рязанской области развивался экологический туризм.

Чтобы проголосовать нужно:

Зайти на сайт https://priroda.life/; Зарегистрироваться или войти через аккаунт любой социальной сети; Зайти в раздел «География»; Выбрать Рязанскую область; Выбрать проект «Эколого-туристский кластер «Паустовский»; Нажать на сердечко