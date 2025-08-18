Мобильные телефоны в канистре из-под «незамерзайки» пытались передать рязанским осужденным

Осужденным, отбывающим срок в исправительной колонии строгого режима №5 в Рязанской области, пытались передать мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Вечером 30 июля сотрудники учреждения заметили мужчину, который готовился перебросить на территорию ИК-5 пластиковую канистру из-под незамерзающей жидкости. Курьера задержали, предмет изъяли, оказалось, что в нем были спрятаны восемь сотовых телефонов и четырнадцать сим-карт.

Запрещенные средства связи не дошли до получателей, личности которых сейчас устанавливаются.