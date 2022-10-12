Среда, 12 октября, 2022
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Мобилизованным пензенцам рассказали, можно ли им отпускать волосы на службе

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Жителям Пензенской области, попавшим под частичную мобилизацию, ответили на вопрос о внешнем виде на службе, пишет Пенза-Взгляд.

На портале «Объясняем.РФ» ответили на вопрос, можно ли проходить военную службу с длинными волосами.

«Мобилизованный военнослужащий должен иметь опрятный внешний вид, короткую и аккуратную прическу и своевременно бриться», – отметили эксперты.

Первая группа мобилизованных пензенцев отправилась в места решения боевых задач 10 октября.

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