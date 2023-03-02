Мобилизованным из Рязанской области направили вторую партию гуманитарной помощи

В зону специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз для мобилизованных из Рязанской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Помощь собирали в рамках акции «Подарок солдату», в которой приняли участие представители общественных организаций, рязанских предприятий, жители Рязани.

Первую партию груза в 20 тонн для военных из 387 и 1044 полков передали перед Днём защитника отечества. Для второй поездки собрали ещё 15 тонн продуктов питания, лекарств. Также бойцам отправили тёплую одежду, товары первой необходимости и именные посылки от родных и близких.