Пятница, 9 июня, 2023
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Мобилизованный попросил Клычкова спасти его жену от притеснений в ОГАУ

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Уроженец Орловской области Александр Степин, призванный в рамках частичной мобилизации, попросил губернатора Андрея Клычкова защитить его жену от действий ректора ОГАУ Владимира Масалова, пишут «Орловские новости».

Супруга военного работает в аграрном университете. Она, как и бывший главный бухгалтер вуза Оксана Филимонова, обвинила ректора Владимира Масалова в дискриминации жен участников спецоперации.

С начала года ей снизили ставку, после чего отменили стимулирующие выплаты. В итоге женщина стала работать «на голом окладе».

«Сказали, что моя работа за ставку им не нужна. Потом от меня закрывают все бухгалтерские программы, удаляют все мои логины и пароли, чтобы я не могла зайти ни в одну программу», – отметила она.

Супруга военного и Оксана Филимонова считают, что важную роль в скандальной ситуации стала реорганизация. В итоге контроль над финансами вуза перешел под личный контроль Екатерины Рязанцевой – куме ректора Масалова, утверждают женщины.

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