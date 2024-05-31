Многодетная семья из Рязанской области награждена орденом «Родительская слава», сообщает пресс-служба правительства региона.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина многодетная семья Параскив из Пителинского района была награждена орденом «Родительская слава».

Наталья и Василий Параскив получили награду за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В их семье восемь дочерей, которые показывают отличные результаты в учёбе, занимаются спортом, получают музыкальное образование. Старшей дочери исполнилось 17 лет, младшей — 1 год.

Орден «Родительская слава» был учреждён в 2008 году. Эта государственная награда вручается гражданам Российской Федерации, которые воспитывают семь и более детей и вносят значительный вклад в развитие и укрепление института семьи. Награждаемые родители и их дети должны быть социально ответственными, вести здоровый образ жизни и обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании и развитии своих детей.