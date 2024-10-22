Многодетная семья из Касимова победила в конкурсе «Семья года – 2024»

Многодетная семья из Касимова одержала победу в конкурсе «Семья года – 2024». Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Конкурс проводился в рамках Года семьи в России. Участие в нём приняли более 11 тысяч семей со всей страны. Победителями стали 88 пар, в том числе из Рязанской области.

Равиль и Светлана Терегуловы и их дети стали лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций». Супруги вместе 24 года, воспитывают троих дочерей и бережно хранят традиции касимовских татар.