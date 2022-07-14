Многодетная мать привлекла к съёмкам порно несовершеннолетних дочерей

Многодетная мать из Санкт-Петербурга привлекла к съёмкам видео для взрослых своих дочерей 11, 13 и 15 лет. Об этом сообщает НТВ.

Видео с обнажёнными девочками в раскрепощённых позах снимал 74-летний сожитель женщины. Валерий Радькович позиционирует себя как фотограф, не скрывает увлечения нудизмом.

Многодетную мать обвинили в создании детской порнографии группой лиц по предварительному сговору и в насильственных действиях сексуального характера. Радькович ранее имел проблемы с законом за аналогичные действия.

По данным СМИ, подпольная студия работала в течение трёз лет, некоторое видео снимали на квартире женщины. О появлении новых роликов мужчина предупреждал подписчиков в соцсетях с одним словом — «птичка». Во время проверки правоохранители выяснили, что за такой контент пара брала деньги.

Женщина познакомилась с фотографом после смерти мужа. Многодетной матери из-за финансовых проблем было тяжело содержать семью.

Сам же Радькович снимал видео на нудистских пляжах, в том числе в кадр попадали обнажённые дети.

Скоро суд определится с мерой пресечения для женщины и её сожителя, девочек поместили в реабилитационный центр. С подростками работают психологи.