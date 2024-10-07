Понедельник, 7 октября, 2024

Много жертв будет: сбываются предсказания святой Матроны Московской

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от pvproductions на Freepik

Святая Матрона Московская, известная своими сбывшимися предсказаниями, говорила о страшных событиях, которые ждут мир в 2024 году. Похоже, пророчества сбываются с пугающей точностью. 

Матрона, в частности, предсказывала крах царской власти в России, а затем и распад СССР. 

Про 2024 год святая говорила так: «Много жертв будет. Народ будет под гипнозом. Придет время выбора – крест или хлеб».

Сейчас можно найти множество объяснений этих слов. Например, про выбор креста или хлеба. Вспомните открытие Олимпиады в Париже, когда организаторы откровенно издевались над христианством. 

Большое количество жертв мы видим сейчас во время конфликта с участием арабов и Израиля. События подсказывают, что число убитых там будет только расти. Эксперты не исключают и применения сторонами ядерного оружия.

Святая Матрона Московская была слепой праведницей, которая исцеляла и творила чудеса. Она жила в первой половине XX века и считается одной из самых почитаемых святых в православии. Ее настоящее имя было Матрона Дмитриевна Николаева, она родилась 8 ноября 1881 года, пишут «Известия».

Ясновидящая предсказывала крах России, если люди отвернутся от веры. В 2025 году, по её словам, россиян ждут светлые времена.

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