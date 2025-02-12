«МК»: удар «Искандерами» по Киеву стал ответом на идею Зеленского обменять Курскую область

Ночной удар баллистическими ракетами «Искандер» по Киеву мог стать ответом ВС России на слова Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, пишет «МК».

Накануне он заявил изданию Guardian, что не исключает обмен территориями с Москвой. Предположительно, он имел в виду подконтрольную ВСУ часть Курской области.

«Судя по всему, ночной визит «Искандеров» стал своеобразным ответом наших военных на «гениальную» идею просроченного фюрера», — говорится в материале.

По данным издания, жители Киева проклинают Зеленского за последствия подобных заявлений.

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Военкоры сообщали, что в украинской столице зафиксировали сразу 16 мощных взрывов, в нескольких районах города вспыхнули пожары и пропал свет.

Идею Зеленского также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав ее параноидальным бредом.