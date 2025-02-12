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Специальная военная операция

«МК»: удар «Искандерами» по Киеву стал ответом на идею Зеленского обменять Курскую область

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Ночной удар баллистическими ракетами «Искандер» по Киеву мог стать ответом ВС России на слова Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, пишет «МК».

Накануне он заявил изданию Guardian, что не исключает обмен территориями с Москвой. Предположительно, он имел в виду подконтрольную ВСУ часть Курской области.

«Судя по всему, ночной визит «Искандеров» стал своеобразным ответом наших военных на «гениальную» идею просроченного фюрера», — говорится в материале.

По данным издания, жители Киева проклинают Зеленского за последствия подобных заявлений.

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Военкоры сообщали, что в украинской столице зафиксировали сразу 16 мощных взрывов, в нескольких районах города вспыхнули пожары и пропал свет.

Идею Зеленского также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав ее параноидальным бредом.

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