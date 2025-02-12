«Настоящий маньяк»: Захарова резко ответила Зеленскому на предложение обменять Курскую область

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала параноидальным бредом слова Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией.

Накануне он заявил изданию Guardian, что не исключает обмен территориями с Москвой. Предположительно, он имел в виду подконтрольную ВСУ часть Курской области.

«В параноидальном бреду, который он произнес относительно обмена землями, центральное слово «Курск». Для чего ему нужно это слово? Баня кровавая, которую он там устроил, уже перестала быть секретом для граждан Украины. Все это на фоне безумного желания, маниакального, как у настоящих маньяков, втянуть туда ребят от 18 до 24 лет», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что к словам Зеленского нельзя относится серьезно, поскольку он потерял легитимность как глава государства.

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Захарова добавила, что Зеленский нередко делает громогласные заявления, которые не имеют логики.