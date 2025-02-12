«Настоящий маньяк»: Захарова резко ответила Зеленскому на предложение обменять Курскую область

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала параноидальным бредом слова Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией.
Накануне он заявил изданию Guardian, что не исключает обмен территориями с Москвой. Предположительно, он имел в виду подконтрольную ВСУ часть Курской области.
Дипломат подчеркнула, что к словам Зеленского нельзя относится серьезно, поскольку он потерял легитимность как глава государства.
Захарова добавила, что Зеленский нередко делает громогласные заявления, которые не имеют логики.