Четверг, 3 октября, 2024

«МК»: разразился скандал из-за похорон Вячеслава Добрынина

Автор: powder

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Накануне похорон композитора Вячеслава Добрынина, которые пройдут в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве, разразился скандал, пишет «МК».

По данным издания, мероприятие планирует посетить его внебрачный сын Альберт Штефан, проживающий в Красноярском крае. Мужчина решил проводить в последний путь человека, которого он считает отцом.

Многих поклонников возмутил этот факт. По их мнению, Альберт едет в столицу, чтобы «устроить балаган».

«Наверняка теперь его имя будут полоскать и после ухода, деля наследство и устанавливая родство. Вячеслав Григорьевич этого не заслужил. Он столько подарил народу прекрасных песен: его нужно проводить достойно», – говорится в публикации.

Как пишет «МК», Добрынин якобы знал о существовании ребенка знал, но видел его только на фотографии. Утверждается, что композитор познакомился с матерью Альберта на гастролях в Сибири.

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