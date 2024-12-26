Президент США Джо Байден в последние дни своего правления утвердил рекордный оборонный бюджет, который не содержит «плюшек» для зарубежных партнеров.

По мнению « МК », таким образом политик подложил «крупную свинью» Владимиру Зеленскому, который мог ожидать другого развития событий.

«Что касается внешней политики, то конкретные выплаты союзникам почти не предусмотрены», – говорится в публикации.

В бюджете лишь указано, что американская разведка оценит риски для США в случае прекращения поставок оружия Украине и победы России в СВО.

При этом от решения Байдена выиграет Тайвань. Из 895 миллиардов долларов, заложенных в бюджете, 15,5 миллиарда пойдут на так называемую «Тихоокеанскую инициативу сдерживания».

В целом же приоритет был отдан внутренним вопросам, включая льготы для военнослужащих и другие социальные выплаты.