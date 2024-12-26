«МК»: Байден накануне ухода подложил крупную свинью Зеленскому

Президент США Джо Байден в последние дни своего правления утвердил рекордный оборонный бюджет, который не содержит «плюшек» для зарубежных партнеров.
По мнению «МК», таким образом политик подложил «крупную свинью» Владимиру Зеленскому, который мог ожидать другого развития событий.
В бюджете лишь указано, что американская разведка оценит риски для США в случае прекращения поставок оружия Украине и победы России в СВО.
При этом от решения Байдена выиграет Тайвань. Из 895 миллиардов долларов, заложенных в бюджете, 15,5 миллиарда пойдут на так называемую «Тихоокеанскую инициативу сдерживания».
В целом же приоритет был отдан внутренним вопросам, включая льготы для военнослужащих и другие социальные выплаты.