Мэрия сообщила планы уборки Рязани ночью 3 февраля

В ночь со 2 на 3 февраля сотрудники Дирекции благоустройства будут убирать снег на улицах Братиславская, Черновицкая, Щорса, Гагарина и Славянском проспекте. По улице Шереметьевской проведут очистку заездных карманов. В работах будут задействованы самосвалы, грейдеры, бульдозеры и другая спецтехника.

Также запланированы работы по посыпке тротуаров на улицах Семинарская, Есенина, Садовая, Электрозаводская, Урицкого, Кудрявцева, Касимовское шоссе, Новая, Халтурина, Трудовая, Разина, Ломоносова, Вокзальная, Чкалова, Весенняя, ТЦ «Кит», Интернациональная, Костычева, Новаторов, Народный бульвар, на площадке перед ЦНТИ и Бульваре Победы.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.