Мэрия Рязани заявила об отсутствии проекта модернизации кинотеатра «Октябрь»

Администрация Рязани в ответ на запрос «Городских проектов» заявила, что проект масштабной модернизации здания бывшего кинотеатра «Октябрь» отсутствует, сообщается в Telegram-канале рязанских урбанистов.
Активисты «Городских проектов» заключили, что проекта модернизации здания нет, его только предстоит разработать.
Ответ администрации вызвал у урбанистов ряд вопросов. Например, «какие изменения фасада памятника эпохи модернизма можно считать “масштабными”» или «что такое “современные требования эстетического характера”»?
Представители «Городских проектов» вновь отметили, что для создания подобного рода проектов необходимо привлекать местных жителей, обсуждать с ними идеи.
Напомним, в Рязани планировали отремонтировать здание бывшего кинотеатра «Октябрь» на Новосёлов.