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Среда, 22 декабря, 2021
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Мэрия Рязани заявила об отсутствии проекта модернизации кинотеатра «Октябрь»

Александр Ильин

Администрация Рязани в ответ на запрос «Городских проектов» заявила, что проект масштабной модернизации здания бывшего кинотеатра «Октябрь» отсутствует, сообщается в Telegram-канале рязанских урбанистов. 

«В 2017 году был разработан проект модернизации входных групп здания МБУК КДЦ «Октябрь». Он предусматривал ремонт лестничных маршей. При этом каких-либо масштабных изменений фасада не предусматривалось. Мы понимаем, что сейчас необходима полноценная реконструкция фасада с учетом современных требований эстетического и нормативного характера. Для этого требуется пересмотреть и внести значительные изменения в существующий проект с обязательным прохождением государственной экспертизы. Это масштабные и дорогостоящие работы. Вопрос об их финансировании будет рассмотрен в 2022 году», — говорится в сообщении мэрии Рязани.

Активисты «Городских проектов» заключили, что проекта модернизации здания нет, его только предстоит разработать. 

Ответ администрации вызвал у урбанистов ряд вопросов. Например, «какие изменения фасада памятника эпохи модернизма можно считать “масштабными”» или «что такое “современные требования эстетического характера”»?

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Представители «Городских проектов» вновь отметили, что для создания подобного рода проектов необходимо привлекать местных жителей, обсуждать с ними идеи.

Напомним, в Рязани планировали отремонтировать здание бывшего кинотеатра «Октябрь» на Новосёлов.

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