Мэрия Рязани заявила об отсутствии проекта модернизации кинотеатра «Октябрь»

«В 2017 году был разработан проект модернизации входных групп здания МБУК КДЦ «Октябрь». Он предусматривал ремонт лестничных маршей. При этом каких-либо масштабных изменений фасада не предусматривалось. Мы понимаем, что сейчас необходима полноценная реконструкция фасада с учетом современных требований эстетического и нормативного характера. Для этого требуется пересмотреть и внести значительные изменения в существующий проект с обязательным прохождением государственной экспертизы. Это масштабные и дорогостоящие работы. Вопрос об их финансировании будет рассмотрен в 2022 году», — говорится в сообщении мэрии Рязани.