Рязанские урбанисты опасаются, что после реконструкции кинотеатр «Октябрь» лишится исторического облика

Рязанские урбанисты из «Городских проектов» опасаются, что после реконструкции здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Дашково-Песочне лишится исторического облика, утратит подлинность советской модернистской архитектуры. Статью по этой теме активисты опубликовали в соцсетях.

Напомним, ранее о модернизации фасада учреждения и входной группы сообщила горадминистрация.

В качестве примеров неудачных реконструкций в Рязани активисты привели здания кинотеатров «Москва», «Ока», «Дома быта». Урбанисты пояснили, что при их ремонте были утрачены узнаваемые детали, оригинальные элементы фасада.

«Кинотеатр “Октябрь” сохранил свой цельный и выразительный облик, и не хотелось бы потерять его при бездумной реконструкции», — говорится в сообщении.

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Участники «Городских проектов» просят рязанскую мэрию вынести проект на обсуждение экспертного сообщества и рассказать подробнее о реконструкции здания «Октября».

Уточняется, что обращение на сайт администрации города уже направлено.