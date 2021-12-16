Рязанские урбанисты опасаются, что после реконструкции кинотеатр «Октябрь» лишится исторического облика

Рязанские урбанисты из «Городских проектов» опасаются, что после реконструкции здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Дашково-Песочне лишится исторического облика, утратит подлинность советской модернистской архитектуры. Статью по этой теме активисты опубликовали в соцсетях.
Напомним, ранее о модернизации фасада учреждения и входной группы сообщила горадминистрация.
В качестве примеров неудачных реконструкций в Рязани активисты привели здания кинотеатров «Москва», «Ока», «Дома быта». Урбанисты пояснили, что при их ремонте были утрачены узнаваемые детали, оригинальные элементы фасада.
Участники «Городских проектов» просят рязанскую мэрию вынести проект на обсуждение экспертного сообщества и рассказать подробнее о реконструкции здания «Октября».
Уточняется, что обращение на сайт администрации города уже направлено.