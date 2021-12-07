В Рязани отремонтируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь» на Новосёлов

В Дашково-Песочне отремонтируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь», сообщила мэрия Рязани на странице губернатора Николая Любимова Вконтакте.
Уточняется, что сейчас рабочие производят косметический ремонт входной группы, красят фасад.
Отделочные работы проходят также внутри: отремонтированы фойе учреждения, хореографические классы, входы в зрительный зал, ведутся работы по оснащению конференцзала, танцевального зала.
Напомним, сейчас в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» располагается МБУК «КДЦ «Октябрь»