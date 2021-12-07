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Вторник, 7 декабря, 2021
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В Рязани отремонтируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь» на Новосёлов

Александр Ильин

В Дашково-Песочне отремонтируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь», сообщила мэрия Рязани на странице губернатора Николая Любимова Вконтакте. 

«Мы рассматриваем вопрос о модернизации фасада учреждения и входной группы. Уже есть проектно-сметная документация и прорабатывается вопрос о необходимых объемах и источниках финансирования», — отметили в горадминистрации. 

Уточняется, что сейчас рабочие производят косметический ремонт входной группы, красят фасад. 

Отделочные работы проходят также внутри: отремонтированы фойе учреждения, хореографические классы, входы в зрительный зал, ведутся работы по оснащению конференцзала, танцевального зала.

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Напомним, сейчас в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» располагается МБУК «КДЦ «Октябрь»

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